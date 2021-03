Getuigen gezocht van beschieting slijterij Franselaan

Foto: copyright Jeffrey Jacobs - Nieuws op Beeld

Na de melding zochten meerdere koppels agenten in de omgeving en spraken met melders en getuigen. Zij troffen echter geen verdachte meer aan.

Er is forensisch onderzoek verricht en een speurhond heeft de omgeving afgezocht naar sporen. Inmiddels richt het onderzoek zich op mensen die misschien camera- of dashcambeelden uit de omgeving hebben, die getuige waren en zich nog niet gemeld hebben of meer weten of een mogelijke aanleiding voor de beschieting.