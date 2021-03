Man aangehouden in onderzoek verdovende middelen

Ook een woning aan de Trompstraat werd doorzocht. Daar troffen agenten in de vervuilde woning verschillende voorwerpen aan voor het verwerken en verpakken van harddrugs. En waren er op verschillende plekken in de woning kleinere hoeveelheden harddrugs verstopt. In de woning waren een man en een kind aanwezig met een duidelijke hulpvraag, voor hen is hulp ingeschakeld door de gemeente. Daarnaast had de man nog een straf openstaan waarvoor hij is aangehouden. De gemeente stelde ook vast dat er sprake was van adresfraude en zal daar verder onderzoek naar doen.



De politie is samen met andere partners al enige tijd intensief bezig met de bestrijding van (drugs)overlast in de Helmondse binnenstad. Zo zijn er de afgelopen maanden regelmatig grote integrale acties gehouden. Met deze acties willen we o.a laten zien dat er een weg is naar een leven zonder drugsgebruik. Drugsgebruik is onlosmakelijk met criminaliteit verbonden.



Samen werken aan een veilige en leefbare binnenstad

Samen met de Gemeente Helmond, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst werken we aan een veilige en leefbare binnenstad door o.a.de drugshandel te stoppen. Daarbij wordt ook samengewerkt met hulpverleners, ouders, jongerenwerk en scholen in de buurt. Door ondermijnende drugscriminaliteit gezamenlijk aan te pakken, kan de overheid naast strafrechtelijk vervolgen ook illegaal verkregen vermogen afpakken, panden sluiten, huurcontracten opzeggen én jongeren waarschuwen tegen de verleiding van een criminele loopbaan.



Uw melding helpt ons ook! Ziet u een verdachte situatie of heeft u vermoedens van criminele activiteiten, neem dan contact op met de politie, telefoon 0900-8844. Wilt u liever anoniem melden dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem telefoon 0800-7000