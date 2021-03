Onderzoek naar verdwijning Naima Jillal in havenloods Antwerpen

Sinds 20 oktober 2019 is Naima Jillal spoorloos verdwenen en is voor het laatst gezien in Amsterdam. Sinds die tijd onderzoekt de recherche deze zaak. Zeer vermoedelijk is zij niet meer in leven. In dit onderzoek is naar voren gekomen dat zij mogelijk in de loods is geweest aan de Haifastraat in het Antwerpse havengebied.

In samenwerking met de Belgische politie is een aantal dagen lang gezocht in de loods naar zaken die te maken hebben met haar vermissing. Minutieus is de grond van de loods bekeken met Nederlandse en Belgisch speurhonden en werd een grondradar ingezet. De grond in de loods is deels afgegraven, gezeefd en zorgvuldig onderzocht. Hier zijn tot op heden geen sporen aangetroffen van Naima Jillal. Wel werden onder de grond kledingstukken en een handtas aangetroffen. Deze goederen worden op dit moment onderzocht.

De politie gaat verder met het onderzoek. Er is al eerder een beloning uitgeloofd van 10.000 euro voor de tip die kan leiden tot de aanhouding van de verdachten. Een deel van deze beloning is ook voor de gouden tip die kan leiden tot de vindplaats van Naima Jillal.