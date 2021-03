Getuigen gezocht na beroving

De 18-jarige man fietste over de Nijenburgerweg in de richting van Akersloot, toen hij ter hoogte van het viaduct van de A9 werd in gehaald door een grijskleurige Volkswagen Polo. Het slachtoffer fietste nietsvermoedend verder tot hij plots door een man werd besprongen. Deze trok hem naar de grond en schopte het slachtoffer. Even verderop stond de grijskeurige Volkswagen Polo geparkeerd en daaruit kwamen drie jongemannen en een vrouw. Ook zij kwamen naar het slachtoffer en beroofden hem van zijn spullen. Op dat moment kwam een voorbijganger aanlopen, waarop de vijf daders snel in de auto stapten en ervandoor gingen in de richting van Castricum. De politie werd gealarmeerd en heeft in de omgeving gezocht naar de mogelijke daders, maar hen niet meer aangetroffen.



Voor het onderzoek naar deze beroving zoekt de politie getuigen. Heeft u rond 17:30 uur de beroving op de Nijenburgerweg gezien? Heeft u de verdachten voor of na het incident zien rijden in de grijskleurige Volkswagen Polo? Of heeft u andere informatie over deze beroving? Neem contact met ons op via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).



2021052773