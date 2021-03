Nieuw onderzoek naar locatie districtsbureau Zoetermeer

Uit onderzoek blijkt de beoogde locatie aan de Denemarkenlaan niet voldoende geschikt voor de snelle ontsluiting van de politie naar de hoofdwegen. Bovendien blijkt het onderzochte kavel niet toereikend voor de wensen en eisen aan het nieuwe bureau en de benodigde (parkeer)ruimte.

Burgemeester Michel Bezuijen: “Het is van groot belang voor de veiligheid en leefbaarheid in de stad dat de politie haar werk goed en efficiënt kan blijven doen. Een up-to-date districtsbureau op een centrale locatie is daarbij voor de toekomst onmisbaar. Met de politie zetten we de zoektocht naar een beter passende locatie voort.”

Nieuwbouw

Na bijna 40 jaar intensief gebruik is het huidige politiebureau aan het Burgemeester Wegstapelplein wat betreft leeftijd, conditie en eisen op. Uit eerder onderzoek blijkt de bouw van een nieuw bureau dat geschikt is voor de politie en de recherche voor de toekomst de beste oplossing. Mariëtte Kobus, sectorhoofd van het district: “We zoeken met de gemeente verder naar een nieuwe locatie. Een locatie met goede uitvalsbasis naar de hoofdwegen van Zoetermeer en een nieuw bureau waarmee we goed voorbereid zijn op de toekomst.”

Districtsbureau

Het nieuwe districtsbureau wordt de uitvalsbasis voor medewerkers van politiebureau Zoetermeer en medewerkers die werken voor het gehele district Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar, zoals bijvoorbeeld de districtsrecherche.