Mogelijke drugsdealer aangehouden

De jongen rende er vandoor, maar kon even later worden aangehouden door de agenten. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar zit hij nog vast. Hij wordt vandaag gehoord.

Door de politie is contact opgenomen met de ouders van de jongeman. Die gaven de politie toestemming om in zijn slaapkamer te zoeken. Ook daar werden nog verschillende verpakkingen drugs gevonden.

In totaal werd 20 gram cocaine, 11 gram hasj en 134 gram wiet in beslag genomen. Ook troffen de agenten nog een geldbedrag van enkele honderden euro’s aan. De brommer van de 22-jarige Middelburgse jongeman is ook in beslag genomen.