Ernstige mishandeling

Rond 20.05 uur kreeg de politie een melding dat een man was geslagen en gewond was geraakt. Ter plaatse bleek dat het slachtoffer hoofdletsel had en niet aanspreekbaar was. De man, van wie verder gegevens ontbreken, is naar het ziekenhuis vervoerd. De politie heeft direct een onderzoek ingesteld maar dat heeft geen informatie opgeleverd over de aanleiding en toedracht van het incident. Wel is bekend geworden dat de verdachte na de mishandeling vermoedelijk is gevlucht in personenauto. De auto is donker van kleur en betreft een klein model.