Man gestoken in supermarkt; getuigen gezocht

Rond 19.15 uur ging de verdachte samen met een onbekende vrouw de supermarkt binnen. Na enige tijd raakte hij in conflict met de 21-jarige Delftenaar. Hierna verlaten de verdachte en de onbekende vrouw de supermarkt. De verdachte kwam vervolgens terug waarna het conflict verder ging en hierbij werd het slachtoffer gestoken. De verdachte maakte zich vervolgens alleen of met de onbekende vrouw uit de voeten in onbekende richting. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, maar is daar inmiddels weer uit ontslagen. De recherche doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident.



Signalement verdachte

Gaat om een donkergetinte man met dreadlocks en normaal postuur, ongeveer 25 à 30 jaar oud. Hij droeg zwarte schoenen, een grijze sportbroek, een zwarte jas en een grijze capuchon over zijn hoofd. Ook droeg hij een blauw mondkapje.



Signalement onbekende vrouw

Licht getint en zwart haar, ongeveer 20 jaar oud en circa 1.65 meter lang.



Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die getuigen waren van het steekincident. Heeft u iets gezien of gehoord? Of beschikt u over videobeelden? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844.



Meld wapenbezit! Dit kan ook anoniem.

Wapenbezit kan niet alleen via het standaard nummer van de politie 0900-8844 gemeld worden maar ook via Meld Misdaad Anoniem (M.). M. is het onafhankelijke meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven over criminaliteit. M is dus géén politie. Bellen met M. kan via 0800-7000. @M08007000.