Grote virtuele schuilplaats voor criminele praktijken gevonden en gesloten

De politie heeft de beschikking over zwaarwegende informatie dat de eigenaar van het pand criminele activiteiten faciliteert en daarmee ernstige verstoring van de openbare orde op deze en andere locaties in Nederland teweeg brengt. Zo is onder andere de zaak van de cocaïnewasserij in Nijeveen en de witwaspraktijken van een drankenhandel in Rotterdam te linken aan dit adres. Er zijn 800 voertuigen op dit adres geregistreerd en het CJIB meldt dat er meer dan € 300.000,- aan oninbare boetes toe te schrijven zijn aan dit adres. Er zijn vele vormen van criminele activiteiten geconstateerd, zoals het witwassen van geld, belastingontduiking, illegale onderhuur, de productie en het handelen in verboden middelen (o.a. harddrugs), diverse vormen van fraude, valsheid in geschrifte en ongebruikelijk bezit en registratie van 800 voertuigen. Sluiting van dit pand betekent dat de Kamer van Koophandel bedrijven kan uitschrijven en daarmee stopen de activiteiten van deze bedrijven dan ook.