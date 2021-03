Opnieuw drie verdachten aangehouden voor dodelijk schietincident Bergen aan Zee

Op zondag 7 maart jl. werd een 34-jarige man uit Rijswijk aangehouden. Deze verdachte is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris die hem in bewaring heeft gesteld.

Vorige week werden in Spanje nog twee mannen aangehouden; een 26-jarige man zonder vast woonadres en een 25-jarige Nederlander. Dit duo zit nog vast in Spanje en de overleveringsprocedure is in gang gezet. Ook deze verdachten zijn door de Spaanse rechter-commissaris voorgeleid en in bewaring gesteld.