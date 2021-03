Verkeerscontroles op De Weel

Hoorn - Wekelijks controleert het team Verkeer van de politie in Noord-Holland in het kader van het project 'Hotspot' op een plaats in de regio waar in verhouding veel ernstige aanrijdingen plaatsvinden. Gedurende een week worden dagelijks op verschillende tijdstippen controles gehouden op snelheid, niet handsfree bellen, het dragen van veiligheidsgordels en valhelmen en verkeersgedrag. Deze week was De Weel in Hoorn aan de beurt.