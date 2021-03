Oplichters Marktplaats.nl worden gedagvaard

De verdachten, een 30-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 23-jarige vrouw uit Rotterdam, verkochten producten via Marktplaats.nl. De bestelde en betaalde producten werden echter nooit geleverd. Vaak lieten ze meerdere mensen betalen voor één en hetzelfde product, maar leverde het product dus maar aan één klant.

Bankrekeningen

Uit onderzoek bleek dat het geld overgemaakt werd naar in totaal vijf verschillende bankrekeningen. Werd een bankrekening geblokkeerd vanwege frauduleus gebruik? Dan veranderden de verdachten van bank en openden daar een rekening.

Golfspullen in coronatijd

Opvallend detail was dat deze oplichters oog hadden voor trends. Zo plaatsten zij producten die trendy waren voor de tijd van het jaar. Spullen om te golfen waren erg in trek gedurende de eerste maanden van de corona-pandemie. Met slechts een aantal golfspullen wisten de oplichters een flink aantal mensen op het verkeerde been te zetten.



Aangifte doen loont

Uit het onderzoek bleek dat er zeker 100 transacties plaats hadden gevonden met een frauduleuze oorzaak. Het onderzoek kon echter gekoppeld worden aan slechts 19 aangiftes. Dat betekent dat er veel slachtoffers zich niet hebben gemeld bij de politie. Aangifte doen helpt een probleem in kaart te brengen, maar is ook het vertrekpunt voor een onderzoek. Wordt u slachtoffer van een oplichter? Doe aangifte bij de politie.

Internetoplichting

Wilt u meer informatie over dit fenomeen? Of wilt u weten wat u kunt doen om dit te voorkomen of hoe u aangifte kunt doen? Lees dan meer via deze link: https://www.politie.nl/themas/internetoplichting.html