Aanhouding dankzij alerte automobilist

De automobilist reed die ochtend even voor 05.00 uur richting zijn werk. Een auto die met gedoofde verlichting de wijk inreed trok zijn aandacht. Hij besloot te keren en reed met grote verlichting de Merelhof in. Hier zag hij dat twee mannen een aanhanger achter de auto wilden hangen. Bij het zien van de automobilist lieten zij de aanhanger los. Een van hen rende vervolgens snel weg. De andere man reed weg in de auto die eerder met gedoofde verlichting reed. De politie werd gebeld en zag het voertuig over de Weststadweg in Oosterhout rijden. De bestuurder uit Dongen werd aangehouden en zit vast voor verder onderzoek. De eigenaar van de aanhanger deed aangifte. De politie doet onderzoek naar de andere man.