Man aangehouden na bedreigen medewerkers bouwmarkt

De man was op donderdagavond 18 maart naar de bouwmarkt toegekomen nadat hem eerder op de dag de toegang al was ontzegt omdat hij weigerde een mondkapje te dragen. Bij terugkomst begon hij het aanwezige personeel te bedreigen. Toen agenten bij de bouwmarkt aankwamen weigerde de verdachte zich te legitimeren waarop hij is aangehouden. Hij bleek na fouillering ook nog een boksbeugel op zak te hebben. Deze is in beslag genomen. De man is overgebracht naar het politiebureau. Hij is kort na zijn aanhouding met een proces-verbaal op zaak in vrijheid gesteld.