Politie wil meerjarige, stabiele en voorspelbare financiering

Wanneer er na de kabinetsformatie extra geld naar de politie gaat, wordt dat bij voorkeur geïnvesteerd in politie in de wijk, ondermijning (de vermenging tussen onder- en bovenwereld) en digitalisering. Het gaat hierbij om extra agenten en rechercheurs in de basisteams en om het digitaal vaardiger worden van politiemedewerkers. De politie wil wil nadrukkelijk de komende jaren investeren in innovatie en ICT. Ook dat is van groot belang voor de ondersteuning van het politiewerk in de wijken en in de opsporing. Voor dit pakket is in deze kabinetsperiode zo’n zeshonderd miljoen euro nodig.