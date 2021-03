Zoektocht naar persoon te water

Omdat op de waterkant een rollator is aangetroffen is het vermoeden dat de vrouw zich nog in het water bevindt. Vermoedelijk is ze rond 10.30 – 11.00 uur het water ingegaan. Dit werd gezien door een echtpaar dat hierover sprak. Dit gesprek is vervolgens opgevangen door een andere getuige, die naar huis is gegaan en daar de politie over heeft gecontacteerd.



De politie komt graag in contact met het echtpaar, maar ook met andere getuigen die mogelijk vrijdagochtend een vrouw de Maas hebben zien ingaan. Heeft u informatie en dit nog niet bij de politie gemeld, doe dit dan via tel. 0900 8844.