Fataal steekincident in Team West en Opsporing Verzocht

Fataal steekincident - Rijswijk

Een 26-jarige man uit Den Haag wordt donderdag 18 februari rond 13.00 uur op het Julialaantje ter hoogte van revalidatiecentrum Westhoff neergestoken. Hij overlijdt later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Een Team Grootschalige Opsporing is gestart om te achterhalen wie verantwoordelijk is voor deze daad. Ook onderzoekt het team eerdere incidenten waarbij mensen onverwachts zijn aangesproken, gevolgd of mogelijk zelfs bedreigd zijn, al dan niet met een steekwapen.

Overval snackbar - Nootdorp

Op zaterdag 16 januari rond 21.00 uur wordt een snackbar aan de Dorpsstraat in Nootdorp overvallen. Een man met een rode plastic boodschappentas en een vuurwapen loopt de snackbar in, bedreigt de medewerkster en eist geld. Met het geld rent hij, samen met een mededader die buiten staat te wachten, weg in de richting van de Kerkweg. In de uitzending tonen we camerabeelden van de twee mannen.

Diefstal uit garagebox - Wassenaar

Twee mannen breken woensdag 16 december 2020 even voor 17.00 uur een garagebox open in een parkeergarage aan de Molenstraat in Wassenaar. Op camerabeelden is te zien dat ze onder andere een racefiets, skateboard, helm en boormachine meenemen. In de uitzending tonen we beelden van het tweetal.

