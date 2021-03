Op heterdaad aanhoudingen na woninginbraak in Ridderkerk

Omstreeks 16.55 uur kreeg de politie een melding van een alerte buurtbewoner dat er werd ingebroken bij haar buurvrouw. Voordat de politie arriveerde gingen de verdachten er vandoor. Agenten stelden direct een onderzoek in de omgeving in en aan de hand van hun signalement hielden zij een 18-jarige Rotterdammer aan. Nog geen 10 minuten later werd een tweede verdachte aangehouden van 16 jaar. Hij is afkomstig uit Ridderkerk.

Het politie onderzoek wordt voortgezet, meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.