Vijf verdachten aangehouden in onderzoek naar de rellen in Rotterdam

De 26-jarige man uit Barendrecht is aangehouden voor opruiing na plaatsen van berichten op social media.

Een van de 17-jarige jongens is te zien op de beelden bij de vernielingen bij de Dirk en bij het gooien van stenen tegen politie. De andere 17-jarige jongen wordt verdacht van betrokkenheid bij de vernieling van een scooter op de Groene Hilledijk / Beijerlandselaan die later in de brand vliegt.

De 18-jarige Rotterdammer is herkend als verdachte bij de vernielingen aan de Body Muscle.

Tot slot is de 20-jarige Rotterdammer te zien op de beelden bij het omduwen van de container op de Groene Hilledijk. Bovendien is hij herkend als verdachte bij de vernielingen van een abri op Sandelingplein.

Sinds de start van het onderzoek zijn tot nu toe zeventien verdachten aangehouden. Het onderzoek naar de ongeregeldheden gaat onverminderd voort. Er wordt 24-7 alles op alles gezet om de relschoppers op te pakken. Er zijn afgelopen week zo’n twintig tips binnengekomen waarbij ook verschillende namen zijn genoemd. Rechercheurs doen hier nu onderzoek naar. Meer aanhoudingen worden dan ook niet uitgesloten.



Nieuwe beelden

Donderdag 4 maart worden weer nieuwe beelden van relschoppers getoond in het regionale opsporingsprogramma Bureau Rijnmond, ieder uur te zien bij RTV Rijnmond vanaf 17.20 uur. Alle verdachten zien te zien op https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/2021/februari/07-wie-herkent-de-verdachten-ongeregeldheden-rotterdam.html



Schermen

Maandag 1 maart zijn er weer nieuwe verdachten geplaatst op verschillende in- en outdoor schermen door de stad in Rotterdam getoond. Ook de verdachten die na tonen in Bureau Rijnmond nog niet zijn herkend, worden mogelijk op deze schermen geplaatst. Tegen alle relschoppers en zeker tegen de minderjarigen en hun ouders zeggen we: laat het zo ver niet komen en kom je melden.



Informatie?

Herken jij 1 van de verdachte(n)?

- Bel de gratis tiplijn 0800-6070 of vul het tipformulier in. Vermeld svp altijd het VRDAM nummer wat op de foto staat.

- Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000.

- Ook is er de afdeling Team Criminele Inlichtingen waar u uw informatie vertrouwelijk kunt delen. Zij zijn te bereiken via 088-6617734