Slachtoffer overleden na auto te water

De andere inzittende kon de auto verlaten nadat ze in het water terecht waren gekomen. Omstanders hebben de auto uit het water weten te halen, waarna is gestart met reanimatie van de bestuurder. Ook is er een traumahelikopter geland. De bestuurder is overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij is overleden. Het slachtoffer is een 70-jarige man uit Den Haag.