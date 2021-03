Aanhouding na anonieme meldingen drugsdeals

Agenten zagen de auto van de mogelijke dealer die avond door Tilburg rijden en hielden het voertuig in de gaten. Op de Ringbaan-Zuid zagen zij dat de bestuurder van de auto parkeerde en vluchtig contact had met een andere automobilist. Vervolgens reed de vermoedelijke verkoper weer weg. Omdat het vermoeden bestond dat er een drugsdeal was gesloten, werd de mogelijke koper gecontroleerd. Het vermoeden van de agenten bleek juist. De man had zojuist harddrugs gekocht. Vervolgens werd de verdachte rond 19.00 uur op de Ringbaan-Zuid gecontroleerd. Hij had tientallen zakjes met cocaïne en ketamine op zak en werd aangehouden. In de woning van de verdachte zocht de politie eveneens naar verdovende middelen, maar die werden niet aangetroffen. In een andere woning waar hij ook af en toe verblijft werden wel drugs en geld aangetroffen. De drugs, het geld en zijn auto zijn in beslag genomen. Hij zit vast voor verder onderzoek.