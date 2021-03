Hennepkwekerij opgerold dankzij alerte melder

De politie ontving op zaterdag even voor 09:00 uur een melding van een verdachte situatie aan Het Kasteel. Agenten gingen meteen op onderzoek uit. Een sterke wietlucht rondom de woning was reden om naar binnen te gaan. Daar zagen de agenten dat de gehele woning, inclusief een zelf uitgegraven kruipruimte, was ingericht voor de productie van hennep. In drie ruimtes was net geoogst en er werd geknipt. In totaal vond de politie 256 planten en 277 stekjes. Om de kwekerij van stroom te voorzien was een illegale stroomvoorziening aangelegd.