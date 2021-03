Getuigen gezocht na ramkraak

Rond 05:05 uur kwam bij de politie een melding binnen van een auto die een winkel was ingereden. Een zwarte Volkswagen Polo had de winkelpui geramd om toegang te krijgen tot het pand. De twee donker geklede daders zijn daarna de winkel in gegaan en kwamen met een nog onbekende buit weer naar buiten. Zij stapten op een motorscooter en zijn weggereden in de richting van de Westzijde. De politie heeft in de omgeving gezocht maar de verdachten niet meer aangetroffen. De gebruikte personenauto is in beslag genomen voor verder onderzoek.



Voor het onderzoek zoekt de recherche nog getuigen. Heeft u rond 05:05 uur iets verdachts gezien in de omgeving van Gedempte Gracht in Zaandam? Heeft u de zwarte VW Polo vóór het incident in de buurt zien rijden of heeft u ná de ramkraak de motorscooter met daarop twee donker geklede personen gezien? Heeft u mogelijk camerabeelden in de buurt? Of heeft u andere informatie over deze ramkraak? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).



2021057377