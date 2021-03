Dumping drugsvaten Riekerweg Amsterdam-West

Het milieuteam van de politie doet onderzoek naar de herkomst van het drugsafval en roept daarbij de hulp van het publiek in. We willen graag weten hoe lang de vaten daar hebben gelegen en waar ze vandaan komen. Illegale dumpingen vinden vaak plaats in het donker. Mogelijk zijn er mensen die in de avonden en nachten voor maandag 15 maart iets verdachts hebben gezien, zoals verdachte voertuigen, in de omgeving van de Riekerweg. Of weet u misschien waar de vaten vandaan komen? Neemt u dan vooral contact op met de politie via 0900-8844. Bellen kan ook op 0800-7000. Heeft u beelden of tips dan kunt u die met het onderzoeksteam delen via het tipformulier.