Verdachten van drugshandel in Papendrecht aangehouden

De politie had de Dordtenaar al langere tijd op de korrel nadat over hem informatie over zijn activiteiten was binnengekomen. Uit het onderzoek dat naar hem werd opgestart, werd op 19 maart duidelijk dat hij met zijn auto diverse locaties afreed en aan meerdere klanten harddrugs verkocht. Daarop werden de man en zijn bijrijder aangehouden.

Maar daar hield het niet mee op. Uit het onderzoek kwam een pand naar voren aan de Stellingmolen in Papendrecht. Tijdens een inval werden naast drugs ook versnijdingsmiddel, versnijdingsapparatuur en een grote som contant geld aangetroffen. In de woning was een 29-jarige man uit Hendrik-Ido-Ambacht aanwezig, die ook werd aangehouden. Alle drugs en aanverwante zaken zijn inbeslaggenomen. De Dordtenaar en de man uit Hendrik-Ido-Ambacht zitten nog vast. De Sliedrechter is heengezonden, maar blijft wel verdachte.