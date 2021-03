Dronken automobiliste rijdt tegen verkeer in

De automobiliste gedroeg zich erg recalcitrant. Ze vertelde dat ze na een ruzie met haar vriend even een stukje wilde rijden. Ze rook sterk naar alcohol en was onvast ter been. Ze had geen rijbewijs bij zich. Ze verklaarde dat ze vandaag met haar Poolse rijbewijs naar het bureau komt. Dit wordt dan ingenomen. Ze krijgt een proces-verbaal.