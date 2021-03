Politie arresteert veelpleger voor inbraken in bergingen

Tilburg - De politie heeft zaterdagmiddag 20 maart 2021 op last van de officier van justitie een 39-jarige veelpleger aangehouden omdat hij verdacht wordt van meerdere inbraken in bergingen onder meer aan het Kwendelhof. Deze inbreker is niet kieskeurig, de buit loopt namelijk uiteen van kerstspullen, een magnetron en gereedschap tot (brom)fietsen. De politie kwam hem door camerabeelden op het spoor. Hij is in verzekering gesteld en wordt dinsdag voorgeleid aan de rechtercommissaris.