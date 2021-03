Verdachte aangehouden voor brandstichting Oosterwolde

Oosterwolde - De politie heeft maandagmorgen 22 maart een 50-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting in een bedrijvencomplex met meerdere bedrijven in het Friese Oosterwolde. De loods aan de Houtwal werd in de nacht van vrijdag 29 februari op zaterdag 1 maart 2020 in brand gestoken. De spullen en kermisattracties die in de loods lagen opgeslagen, zijn volledig in vlammen opgegaan. De schade loopt in de miljoenen euro’s.