Derde aanhouding na reeks straatroven in Arnhem

Tijdens de drie straatroven in januari werd er gedreigd met geweld, een mes en in één geval zelfs met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp. Straatroven als deze hebben een enorme impact op slachtoffers en kunnen voor een trauma zorgen. De politie is dan ook blij dat er in deze zaak inmiddels drie verdachten zijn aangehouden.

Meer informatie over straatroven en preventietips vindt u via deze link.

