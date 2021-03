Bijna 2200 hennepstekken en ruim 900 hennepplanten aangetroffen bij rechercheonderzoek

De doorzoekingen vonden plaats in Nijmegen, Groesbeek, Culemborg en Arnhem. De hennepstekken en –planten werden op locaties in Culemborg en Arnhem aangetroffen.

De actie volgde na uitgebreid onderzoek van de districtsrecherche in Gelderland-Zuid in samenwerking met het Openbaar Ministerie. Er is hier sprake van ondermijnende criminaliteit. Het onderzoek is mede geholpen dankzij iemand die een verdachte situatie vermoedde en dit bij de politie meldde. De aangetroffen stekken en planten worden vernietigd. De drie aangehouden verdachten zitten vast in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het onderzoek wordt voortgezet.