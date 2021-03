Podcast cold case Hans Schonewille in Team West

Podcast cold case Hans Schonewille - Leiden

Op 11 juni 1999 wordt het levenloze lichaam van de 47-jarige Hans Schonewille uit Leiden op een afgelegen plek in Aarlanderveen gevonden. Hij is doodgeschoten. Ondanks intensief onderzoek heeft de politie de zaak nooit opgelost. In deze zaak heeft de hoofdofficier van justitie in Den Haag een beloning uitgeloofd van 30.000 euro voor de tip die leidt naar de oplossing in deze zaak. In de uitzendingen van Team West en Opsporing Verzocht besteden we aandacht aan deze cold case. Vanaf dinsdag 23 maart vanaf 20.00 uur komt Opsporing Verzocht met een 6-delige wekelijkse podcastserie over deze zaak. Het coldcaseteam in Den Haag hoopt dat de podcastserie mensen met informatie over de zaak over de streep zal trekken om naar de politie te stappen. Rechercheurs zijn ervan overtuigd dat meerdere mensen weten wie betrokken is of zijn bij de dood van Hans Schonewille. De podcastserie is te beluisteren op www.opsporingverzocht.nl/podcast.

Overval tankstation - Rijswijk

Op zondag 1 november 2020 rond 04.40 uur is het tankstation aan de J.C. van Markenlaan in Rijswijk door drie mannen overvallen. De drie komen het benzinestation binnen en bedreigen de kassière met een mes en een vuurwapen. Wanneer een auto het terrein van het tankstation op komt rijden, vluchten ze te voet weg. In de uitzending tonen we camerabeelden van de drie overvallers.

Phishing fraude - Lisse

Op dinsdag 24 november 2020 krijgt een inwoner uit Lisse zogenaamd een mail (phishing) van zijn bank. De man krijgt argwaan en wijzigt zijn inloggegevens. Kort daarna wordt hij gebeld door iemand die zegt van de bank te zijn. Deze verzoekt hem zijn bankpassen door te knippen en met een koerier mee te geven. Later op de avond worden zijn bankpassen opgehaald door een vrouw. De volgende ochtend blijkt er een bedrag van 20.000 euro van zijn bankrekening te zijn opgenomen bij geldautomaten in Hoofddorp. In de uitzending tonen we camerabeelden van de pinner.

Resultaten

Bankhelpdeskfraude - Diepenveen

Op dinsdag 9 maart vroegen we in Team West aandacht voor een zaak waarbij een bewoner uit Diepenveen werd opgebeld door een zogenaamde bankmedewerker met de mededeling dat er fraude zou zijn gepleegd. De bewoner maakte vervolgens een groot bedrag over naar verschillende rekeningen. Later werden grote bedragen van de rekening opgenomen. Na de uitzending meldde zich een verdachte bij de politie in Oost Nederland.

