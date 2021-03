Projectiel veroorzaakt schade

Hulpdiensten rukten direct uit. Uit voorzorg werden de woningen op de galerij tijdelijk ontruimd. De politie vermoedt dat er opzettelijk een projectiel tot ontploffing is gebracht bij de voordeur. Mogelijk ging het om zwaar illegaal vuurwerk. Rechercheurs zochten naar sporen en deden buurtonderzoek. De bewoner deed aangifte van vernieling.

De politie zoekt getuigen die maandagmiddag iets verdachts zagen bij de woning aan de Bachsingel. Heeft u de dader(s) in die omgeving gezien of zag u iemand wegrennen na de ontploffing? Neem dan contact op met de districtsrecherche Westland-Delft via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via M. 0800-7000.