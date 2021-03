Aangehouden wegens bezit harddrugs

De surveillerende politiemensen zagen rond 19.55 uur een auto rijden over de Burgemeester Schneiderlaan. Uit onderzoek bleek dat de tenaamgestelde niet in het bezit was van een rijbewijs. Hierop bedachten de agenten dat een controle wel op zijn plaats was.

De bestuurder, die niet de eigenaar van de auto was, had wel een rijbewijs. Ook hadden alle drie de inzittenden van de auto kleine (gebruikers)hoeveelheden softdrugs bij zich. Eén van hen, de 31-jarige verdachte, was al vaker betrapt met harddrugs op zak en de agenten vermoedden dat dat dit keer ook weer zo was. Dit omdat het leek of de man ‘iets’ in zijn broek of onderbroek had zitten.

De man is meegenomen naar het bureau. Daar is hij gefouilleerd en kwam er inderdaad een zakje met twaalf gripzakjes cocaïne tevoorschijn. De man is overgebracht naar een politiecellencomplex. De drugs zijn in beslag genomen door de politie. Agenten gaan de aangehouden verdachte dinsdag horen in het politiecellencomplex.