Beelden fraudeleus pinnen in Opsporing Verzocht

Een man uit Oost-Souburg werd op 29 juli jl. door een zogenaamde ING-medewerker gemaand om 9.000 euro over te maken naar een calamiteitenrekening. Dat geld werd vervolgens door een tweetal geïnd in Rotterdam. Ook een andere verdachte inde duizenden euro’s bij een geldautomaat in Rotterdam. In totaal verdween bijna 5000 euro in zijn zakken. Dit geld werd afhandig gemaakt van een vrouw uit Middelburg, die hierbij op 9 november jl. ‘geholpen’ werd door de zogenaamde ING-bank. Tot slot kwam half december een zogenaamde directeur van de Rabobank bij een man uit Heinkenszand aan de deur. Deze vertelde dat hij een pinpas kwam ophalen om te vernieuwen. Het slachtoffer gaf de pas mee en kwam er in januari achter dat hij voor ruim 25.000 euro was opgelicht.