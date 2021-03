Meerdere aanhoudingen in onderzoek naar hennepteelt

In een loods in de gemeente Waadhoeke werd een vermoedelijk buiten werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen. In totaal werden er drie auto’s en een camper in beslag genomen. Met deze aanhoudingen is een nieuwe stap gezet in de aanpak van drugs en ondermijnende criminaliteit.

Aanhoudingen

Woensdagochtend werden er vier personen aangehouden in Fryslân en Noord-Holland. Het gaat om een 59-jarige man uit Amsterdam, een 38-jarige man uit de gemeente Waadhoeke, een 32-jarige man uit Purmerend en een 30-jarige man uit Landsmeer. Allen worden verdacht van betrokkenheid bij de handel in en productie van verdovende middelen. Het interventieteam heeft deze aanhoudingen kunnen doen dankzij een snel en daadkrachtig optreden en goede samenwerking. Het team, met specialisten aan het roer, is op basis van informatie een onderzoek gestart. Dit heeft geresulteerd in de aanhoudingen en de doorzoekingen deze morgen. Het onderzoek gaat verder en de verdachten zullen worden gehoord.

Overlast en gevaar

Hennepkwekerijen gaan altijd gepaard met overlast. In bijna alle gevallen is een illegale stroomvoorziening aangelegd, wat zeker in bebouwde gebieden tot brandgevaar kan leiden. Dit is ook de reden dat de politie waarschuwt voor hennepkwekerijen. Hebt u een vermoeden dat ook bij u in de buurt mogelijk sprake is van een hennepkwekerij? Laat dit weten via 0900-8844 of bij Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Wilt u meer weten over illegale hennepteelt en hoe u een hennepkwekerij kunt herkennen? Bekijk onze thema-pagina op www.politie.nl.