Vier mannen verdacht van grootschalige oplichting

In Aalten, Enschede en Westervoort werd gistermiddag zoeking gedaan in de woning/verblijfplaats van drie van de aangehouden mannen. Diverse goederen, geld en gegevensdragers zijn voor nader onderzoek in beslag genomen.

In één woning verbleef een hond van een ras dat valt onder ‘hoog risico op agressief gedrag’. Deze hond is overgedragen voor verdere verzorging aan de dierenambulance. De politie heeft zicht op het feit dat deze manier van oplichting veelvuldig gebruikt wordt door deze groep en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Was u slachtoffer of wilt u meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op https://www.politie.nl/themas/identiteitsfraude.html