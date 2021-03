Man aangehouden voor handel in drugs en witwassen

De politie ontving maandag 22 maart een melding van handel in harddrugs en dit leidde tot de aanhouding van de 21-jarige verdachte. Op dezelfde dag is op het IJsselsoord in Woerden de woning van de verdachte doorzocht. Hierbij zijn enkele luxe goederen en contant geld aangetroffen en in beslag genomen. Naast het strafrechtelijke traject stelt de politie een bestuurlijke rapportage op voor de gemeente Alphen aan den Rijn. De verdachte zit op dit moment vast en wordt donderdag 25 maart voorgeleid aan de rechter-commissaris.



Samen sterk tegen ondermijning

Een van de prioriteiten van de politie, het OM en de gemeenten in Nederland is de aanpak van de onzichtbare economie die vermenging van onder- en bovenwereld (ondermijning) veroorzaakt. Gezamenlijk trekken de overheidsinstanties op om informatie te delen over ondermijningsonderzoeken (waaronder handel in drugs) en te kunnen reageren op zaken die niet kloppen.



Meld handel in drugs

Bewoners kunnen veel last hebben van drugsgebruik en dealen in drugs. De handel vindt plaats in het illegale circuit en hierbij wordt geweld vaak niet geschuwd. Van dat geweld kunnen ook onschuldige omstanders de dupe worden. Hebt u vermoedens van drugshandel? Meld dit dan via 0900 – 8844. Wilt u liever anoniem blijven, dan kunt u de informatie ook via Stichting M 0800 – 7000 doorgegeven.