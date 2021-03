Velgendief op heterdaad aangehouden

De politie kreeg dinsdagavond een melding dat er werd ingebroken op een sloperij aan de Energieweg. Er was volgens de melder een auto bij betrokken zonder kentekenplaten. Agenten gingen direct ter plaatse. Een surveillance eenheid reed vanaf de Kreitenmolenstraat via de rotonde de Handelseweg in. De dienders zagen dat een grijze Citroen zonder kentekenplaten en zonder verlichting hen tegemoet kwam. Ze gaven de bestuurder een stopteken waaraan werd voldaan. De bestuurder zat alleen in de auto. Hij transpireerde hevig. In het voertuig lagen drie autovelgen. De eigenaar van de sloperij kwam ter plaatse. Hij vertelde dat de staande gehouden man eerder die dag op het bedrijf was geweest. De velgen, met een waarde van enkele tientjes, waren vanaf zijn terrein gestolen. Hierop is de verdachte aangehouden. In zijn auto lag ook nog gereedschap en een computerkast, de herkomst daarvan wordt nog onderzocht.