Wie is toch die nepkoerier? Hij maakt groot aantal nieuwe telefoons buit!

Breda, Nistelrode, Eindhoven - Een brutale nepkoerier maakt in Breda bijna 150 gloednieuwe mobiele telefoons buit met een winkelwaarde van vele tienduizenden euro’s. Met een vervalste opdracht haalt hij in december 2020 de hele voorraad van een zaak in de Ginnekenstraat op. Het winkelpersoneel heeft geen enkele argwaan. De dader staat echter op beeld en komt 29 maart in de uitzending van Bureau Brabant. Verder roepen we in het opsporingsprogramma de hulp van de kijkers in om twee jonge overvallers te vinden van een snackbar in Breda. Ook tonen we beelden van twee inventieve inbrekers in Nistelrode en gaan we opnieuw op zoek naar relschoppers die betrokken waren bij de avondklokrellen in Eindhoven.