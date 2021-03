Agressieve hond doodgeschoten

De american bull terrier viel op straat een andere hond aan. De vechtende honden zijn uit elkaar gehaald door de vrouw die de american bull terrier uitliet, de eigenaresse van de aangevallen hond en agenten die op de melding afkwamen. De eigenaresse van de aangevallen hond raakte hierbij gewond. De american bull terrier is daarna aangelijnd met een stevige riem en daarmee bevestigd aan een paal.



Op het moment dat de agenten het verloop van het incident onderzochten, rukt de american bull terrier met zoveel kracht aan de lijn, dat deze breekt. Hij valt direct weer een andere passerende hond aan. Deze kleine hond zou de aanval zonder snel ingrijpen vermoedelijk niet overleven. Ook omstanders liepen gevaar door het gedrag van de american bull terrier. Hierdoor was een agent genoodzaakt zijn vuurwapen tegen de aanvallende hond te gebruiken, waardoor de american bull terrier kwam te overlijden. De twee andere honden zijn met ernstige bijtwonden naar een dierenarts gebracht. Hun toestand is nog onbekend.



De eigenaar van de american bull terrier meldde zich later bij het bureau voor toelichting en verdere afhandeling van deze zaak. De politie onderzoekt de zaak.