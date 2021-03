Meerdere jongeren aangehouden na steekpartij Spijkenisse

Stockfoto politie

Woensdagmiddag even na 17.00 uur werd 112 gebeld voor een steekpartij aan de Wulphoek in Spijkenisse. Twee jeugdgroepen bleken ruzie te hebben wat uitmondde in een steekpartij. Agenten troffen een slachtoffer aan op de Wulphoek en een op het Hydrapad. Een van de slachtoffers is naar het ziekhuis gebracht.



Meerdere verdachten

De politie kon meerdere verdachten aanhouden. Het gaat om jongens in de leeftijd van 12 tot 15 jaar uit Spijkenisse. In de omgeving is forensisch onderzoek gedaan, met getuigen is gesproken en camerabeelden zijn opgevraagd en worden uitgekeken. Het onderzoek gaat verder, de verdachten zitten nog vast en zullen verder worden gehoord.