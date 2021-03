Mannen opgepakt tijdens actie Peelland Interventie Team

Tijdens de actie werd op industrieterrein De Weijer een bedrijfsverzamelgebouw met 12 loodsen gecontroleerd. Daar werden verschillende misstanden geconstateerd waaronder milieuovertredingen, strijdigheid met het bestemmingsplan en overtredingen van de brandveiligheid. Op last van de gemeente werd direct door een eigenaar goederen opgeruimd die in de openbare ruimte waren gestald.



Mannen opgepakt

De politie vond in één van de loodsen materialen, waarover vermoedens bestaan dat zij worden gebruikt voor de productie van synthetische drugs. Ook werd een handelshoeveelheid hennep, vals geld en enkele duizenden euro’s aan contant geld in beslag genomen. Tijdens het onderzoek werden drie mannen aangehouden. Het gaat om een 47-jarige man uit Asten, een 45-jarige man uit Helmond en een 60-jarige man, eveneens afkomstig uit Helmond. Zij worden er van verdacht meer te weten van de aangetroffen spullen. Het aangehouden drietal werd overgebracht naar het politiebureau heeft daar de nacht doorgebracht. Ze werden alle drie in de loop van donderdag verhoord en daarna zijn ze weer in vrijheid gesteld. Dat neemt niet weg dat ze verdachte blijven in het onderzoek, dat onverminderd doorgaat.



In een andere loods in het gebouw werd materiaal aangetroffen dat gebruikt kan worden voor een hennepkwekerij. Daarvan werd afstand gedaan.



PIT

Onder de regie van het Peelland Interventie Team zijn er regelmatig controles bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden of niet voldoen aan wet- en regelgeving. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving Basisregistratie Personen (BRP), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtredingen. Het PIT werkt nauw samen met zorg- en welzijnsinstanties om te komen tot duurzame oplossingen.



Informatie en tips

Inwoners kunnen eventuele overlastsituaties en verdachte situaties aan het PIT doorgeven. Dit kan anoniem per telefoon 0492 587309 of per e-mail info@pitteam.nl. Ook bij Meld Misdaad Anoniem (M.) kunnen meldingen worden gedaan via 0800-7000. Alle tips worden vertrouwelijk behandeld.