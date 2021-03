Twee aanhoudingen bij poging inbraak

Omstreeks 21.30 uur kreeg de politie melding van een mogelijke inbraak. Ter plaatse trof de politie een man aan die probeerde een toegangsdeur in te slaan met een steen. Hij was echter nog niet in het pand geweest.



Uit een eerste onderzoek kwam naar voren dat de man vermoedelijk niet alleen was geweest. De politie stelde een zoektocht in in de omgeving. Hierbij werd ook een helikopter ingezet. De tweede verdachte werd uiteindelijk aangetroffen in de omgeving van de Buitenkaag. Hij reed op een fiets die vermoedelijk van diefstal afkomstig was.



Beide mannen zijn voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. De politie stelt een nader onderzoek in.



2021060325