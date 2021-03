Politie zoekt getuigen steekincident Visserijplein

Even voor 16:30 uur ging er vermoedelijk een ruzie vooraf aan het steekincident, waarbij het slachtoffer meerdere steekwonden in zijn been en zij opliep. De Rotterdammer is voor behandeling naar een ziekenhuis vervoerd. Toegesnelde agenten startten direct een onderzoek in de omgeving en spraken meerdere getuigen, maar het heeft nog niet tot de aanhouding van een verdachte geleid.

Signalement

De getuigen die agenten tot nu toe spraken beschrijven de dader als een licht getinte man van ongeveer 50 jaar oud. Hij was rond 1.60 meter lang en had grijs haar. Hij droeg een donkere jas, blauwe broek en zwarte sneakers.

Heeft u informatie?

De politie spreekt graag met getuigen. Omdat het slachtoffer een Turkse achtergrond heeft, spreken we ook graag met getuigen uit de Turkse gemeenschap. Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u andere informatie? Laat het ons weten via 0900-8844 of via het tipformulier. Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000 of meld via meldmisdaadanoniem.nl.