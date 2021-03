Integrale controle in Helmondse binnenstad

Resultaten

In totaal werden door verschillende organisaties drie panden bezocht. Bij twee bedrijven in de binnenstad van Helmond werden meerdere overtredingen geconstateerd, waaronder milieuovertredingen en overtredingen in het kader van de brandveiligheid. Ook werd niet voldaan aan de vergunningsvoorschriften. Het NVWA vaardigde een waarschuwing uit op grond van de Warenwet. Bij een van de bedrijven en bij een woning in de wijk Mierlo-Hout werd mogelijk sociale verzekerings- en/of adresfraude gepleegd. Hier wordt aanvullend onderzoek naar gedaan.

Politie en BOA’s van de gemeente waren gisteravond zichtbaar aanwezig in de binnenstad van Helmond. Bij verkeerscontroles, waarvoor ook laserapparatuur werd ingezet, zijn 36 processen-verbaal uitgeschreven voor onder meer voor het rijden zonder rijbewijs, het rijden door rood licht en fout parkeren. Een persoon bleek een openstaande boete van € 396,= te hebben; deze moest de boete ter plaatse voldoen. Een persoon is meegenomen om DNA af te staan. In totaal werden 18 bromfietsen gecontroleerd; 12 eigenaren kregen een boete. Tot slot zijn negen processen-verbaal uitgeschreven voor het niet-naleven van de avondklok.

Samenwerken aan een veilige en leefbare binnenstad

De politie, gemeente, Belastingdienst, Openbaar Ministerie en andere organisaties werken al langere tijd samen aan een veilige en leefbare Helmondse binnenstad. De integrale acties zijn onderdeel van deze aanpak. Doel van de acties is informatie vergaren, het aanpakken van misstanden en het verstoren van criminele activiteiten.

Bij de controle van gisteren waren politie, Omgevingsdienst (ODZOB), Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Openbaar Ministerie, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, Senzer en gemeente Helmond betrokken. Alle controles werden uitgevoerd met inachtneming van de RIVM-richtlijnen vanwege het coronavirus.

Melden helpt!

Uw melding helpt ons ook! Help mee bij de aanpak van criminaliteit. Ziet u een verdachte situatie of heeft u het vermoeden dat er in de buurt criminele activiteiten plaatsvinden, neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Wilt u liever anoniem melden dan kan uiteraard ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Uw informatie blijft dan ook echt anoniem!