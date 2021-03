Politie zoekt getuigen grote dumping drugsafval Asten

Zondagochtend 27 maart om 05.20 uur kregen wij een melding van een voorbijganger die op de Bus in Asten 21 grote vaten, 7 enorme vloeistoftanks en 11 jerrycans met drugsafval had aangetroffen. Het drugsafval lag verspreid over de weg en in de ernaast gelegen berm en sloot. De vaten produceerden damp en lekten op de weg en in de bodem. Het opruimen ervan zal naar verwachting de hele dag duren.

Heb je iets gezien of gehoord?

De politie doet onderzoek, onder meer naar de exacte inhoud, de daders en de herkomst van het drugsafval. Gezien de omvang van de dumping zijn de vaten waarschijnlijk vervoerd in een bestelauto of (kleine) vrachtauto. Heb je ’s avonds of ’s nachts iets bijzonders gezien of gehoord in de buurt van de Bus in Asten? Of heb je andere informatie die ons bij het onderzoek kan helpen? Informatie kan worden doorgegeven via onderstaand tipformulier of telefonisch via 0900-8844. Blijf je liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.

Schadelijk voor mens, dier en milieu

Dumpingen van drugsafval zijn gevaarlijk omdat de stoffen zeer brandbaar, sterk bijtend of giftig kunnen zijn. Ook kunnen de chemicaliën in het grondwater terechtkomen, wat leidt tot waterverontreiniging, met alle schadelijke gevolgen van dien. Het opruimen van het drugsafval kost de maatschappij veel geld.

Lees hier wat je moet doen als je drugsafval aantreft: https://www.politie.nl/themas/illegale-dumping---drugsafval.html