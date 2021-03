Even helemaal weg door de alcohol

Wieringerwerf - Op zaterdagmiddag meldde een automobilist dat hij in de Terpstraat in Wieringerwerf een auto had zien rijden waarvan de voorbumper verse schade had. Even verderop had hij twee omvergereden paaltjes gezien. Toen de melder zijn auto keerde, trof hij de beschadigde auto aan op een parkeerterrein voor een van de winkels. De bestuurder, 37-jarige man uit Slootdorp, was buiten kennis.