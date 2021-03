Diefstal snoep met geweld

Vermoedelijk liep zaterdagavond rond 19u00 een groep jongeren in een supermarkt aan het Frans van Spaendonckplein. Personeel zag dat twee jongens snoep in hun zak stopten en vermoedelijk met twee andere jongens wegliepen zonder te willen betalen. Een personeelslid sprak een jongen bij de uitgang aan, maar hij kreeg een duw en de jongen vluchtte weg. De tweede jongen vluchtten ook weg nadat hij een ander personeelslid opzij had geduwd. De politie trof niemand meer aan, nam aangifte op en stelt een onderzoek in.