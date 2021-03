Fietser slaat en bedreigt boa's, politie zoekt getuigen

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak, zoals boa's is onacceptabel. De boa's hebben aangifte gedaan. De politie zoekt mensen, die meer over dit incident of deze man weten. Hebt u meer informatie? Of woont u in de buurt van de Van der Maelstedeweg, de Clingeweg of de Stationsweg en heeft u bewakingsbeelden of een ringdeurbel? Bel dan met de politie: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06-12207006. U kunt ook een tipformulier invullen. Vermeld voor een snelle informatieverwerking het dossiernummer: 2021077657.