Zes aanhoudingen na invallen

Op basis van deze informatie werd op 6 oktober 2020 tijdens een doorzoeking van een pand nabij het industrieterrein Heeswijk in Montfoort een groot geldbedrag aangetroffen. Ook werd een wapen aangetroffen. Verder werden er in de woning aanwijzingen gevonden die wezen op de opslag van verdovende middelen elders in het land. Na onderzoek kon worden vastgesteld dat er sprake was van een zogenaamd crimineel samenwerkingsverband.

Een grootschalig onderzoek werd gestart naar de activiteiten van het samenwerkingsverband. De verdachten communiceerden met elkaar via Encrochat: een communicatienetwerk dat door leden van de georganiseerde misdaad werd gebruikt om criminele activiteiten te plannen. Uit meerdere van deze chats kwamen sterke aanwijzingen naar voren dat de verdachten zich bezig hielden met de handel en het vervaardigen van verdovende middelen.

Naar aanleiding van het onderzoek zijn op 30 maart invallen gedaan in panden in Lopikerkapel, Haasdrecht, Montfoort en Ameide. Hier zijn onder andere vuurwapens aangetroffen en is beslag gelegd op woningen en verschillende voertuigen, waaronder boten en dure auto’s. Dit in verband met het ontnemen van crimineel vermogen. Er zijn vijf mannen en een vrouw aangehouden. In ieder geval vier van hen blijven de komende dagen in voorarrest.

Integrale aanpak

De politie, de gemeente Montfoort en het Openbaar Ministerie hebben in het kader van de integrale aanpak van ondermijning, in een vroeg stadium de samenwerking opgezocht. Naar aanleiding van de bevindingen van dit strafrechtelijk onderzoek kan de gemeente besluiten om over te gaan tot het sluiten van woningen en/of het opleggen van dwangsommen om herhaling van deze criminele activiteiten binnen de gemeenten te voorkomen.

Ondermijning in Midden-Nederland

De handel in drugs zorgt voor ernstige problemen in Midden-Nederland en daarbuiten. Denk aan onveiligheid en overlast op straat, het ronselen van zeer jonge kinderen, geweld, liquidatie en vergismoorden. Politie, OM, gemeenten, Douane, Belastingdienst en andere partijen trekken samen op om ondermijning tegen te gaan. We doen dit samen omdat we dan met zowel strafrecht, bestuurlijke maatregelen, toezicht, preventie en andere maatregelen effectief kunnen optreden.

Ziet u iets verdachts?

Ondermijning tegengaan kan de overheid niet alleen. Ziet u zaken die volgens u niet kloppen? Meld deze dan bij uw gemeente, wijkagent (via politie.nl) of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Bel bij spoed altijd 112.